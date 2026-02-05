Luftinntaksfilter
Filtrerer finere partikler fra luften under støvsuging: Luftinntaksfilteret passer for enhetene VC 4, VC 6 og VC 7.
Som en del av 3-trinns filtersystem med syklon, luftinntak og HEPA eller svampfilter filtrerer luftinntaksfilteret finere partikler fra luften under støvsuging, før luften deretter renses igjen av eksosfilteret (HEPA 12 eller skumfilter, avhengig av enheten). Vår anbefaling: Regelmessig rengjøring av luftinntaksfilteret ved å tappe det oppsamlede støvet og bruke filterrenseverktøyet fra Kärcher.
Egenskaper og fordeler
Lang levetid
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Grå
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|130 x 50 x 50
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
- Tørt smuss