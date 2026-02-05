Som en del av 3-trinns filtersystem med syklon, luftinntak og HEPA eller svampfilter filtrerer luftinntaksfilteret finere partikler fra luften under støvsuging, før luften deretter renses igjen av eksosfilteret (HEPA 12 eller skumfilter, avhengig av enheten). Vår anbefaling: Regelmessig rengjøring av luftinntaksfilteret ved å tappe det oppsamlede støvet og bruke filterrenseverktøyet fra Kärcher.