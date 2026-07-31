Mikrofiberkluter til gulvmunnstykke EasyFix
Kluten kan enkelt skiftes uten å komme i kontakt med smusset.
Kluten byttes raskt og enkelt uten å komme i kontakt med smusset, og brukes sammen med Kärchers gulvmunnstykke til EasyFix.
Egenskaper og fordeler
Mikrofiber i høy kvalitet
- Optimal smussløsning og et høyt nivå av smussopptak for grundige rengjøringsresultater på alle harde overflater.
- Kan vaskes i maskin på 60 °C uten skyllemiddel.
Praktisk borrelåssystem
- Enkelt å feste gulvvaskekluten på gulvmunnstykket ved kun å trykke ned.
- Gulvkluten sitter godt, og løsner ikke under rengjøring.
Gulvkluten dekker hele gulvmunnstykket perfekt.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Hvit
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|273 x 112 x 16
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Harde gulv
- Veggfliser
- Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).