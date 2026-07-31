Mikrofiberkluter til gulvmunnstykke EasyFix

Kluten kan enkelt skiftes uten å komme i kontakt med smusset.

Kluten byttes raskt og enkelt uten å komme i kontakt med smusset, og brukes sammen med Kärchers gulvmunnstykke til EasyFix.

Egenskaper og fordeler
Mikrofiber i høy kvalitet
  • Optimal smussløsning og et høyt nivå av smussopptak for grundige rengjøringsresultater på alle harde overflater.
  • Kan vaskes i maskin på 60 °C uten skyllemiddel.
Praktisk borrelåssystem
  • Enkelt å feste gulvvaskekluten på gulvmunnstykket ved kun å trykke ned.
  • Gulvkluten sitter godt, og løsner ikke under rengjøring.
Gulvkluten dekker hele gulvmunnstykket perfekt.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge Hvit
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 273 x 112 x 16
Bruksområder
  • Harde gulv
  • Veggfliser
  • Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).