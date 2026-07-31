Mikrofiberrull, grå

Mikrofiberruller (2 stk grå) for Kärchers gulvvaskere, som kan brukes på alle harde gulv inkludert parkett.

Rullene er sterkt absorberende og ekstremt holdbare. Ved å ha ruller i forskjellige farger kan de skilles fra hverandre og brukes på ulike oppgaver, for eksempel en farge til badet og en annen på kjøkkenet. Rullene kan vaskes i maskin på opptil 60 ° C.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge Hvit
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 300 x 60 x 60
Kompatible maskiner
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Bruksområder
  • Harde gulv
  • Lakkert parkett