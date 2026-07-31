Mikrofiberrull, grå
Mikrofiberruller (2 stk grå) for Kärchers gulvvaskere, som kan brukes på alle harde gulv inkludert parkett.
Rullene er sterkt absorberende og ekstremt holdbare. Ved å ha ruller i forskjellige farger kan de skilles fra hverandre og brukes på ulike oppgaver, for eksempel en farge til badet og en annen på kjøkkenet. Rullene kan vaskes i maskin på opptil 60 ° C.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Hvit
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|300 x 60 x 60
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
- Harde gulv
- Lakkert parkett