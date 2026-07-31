Mikrofibertrekk for hånddyse
To mikrofiberkluter for stor rundbørste. Mikrofiber i høy kvalitet for bedre fjerning av smuss og skinnende resultater.
Spesielt egnet for rengjøring av fett og smuss, særlig bad og kjøkken. Fjerner uanstrengt vanskelige flekker på kokeplater. Brukes med dampvasker.
Egenskaper og fordeler
Mykt mikrofibertrekk for stor rundbørste
- Ideell for skånsom fjerning av svært fastsittende skitt fra alle harde overflater på kjøkken og bad.
- Kan vaskes i maskin på 60 °C uten skyllemiddel.
Mikrofiber i høy kvalitet
- Kan vaskes i maskin på 60 °C uten skyllemiddel.
Mykt mikrofibertrekk for stor rundbørste
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Hvit
|Mål (L x B x H) (mm)
|90 x 90 x 50
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Arbeidsflater på kjøkkenet
- Vask
- Hobs
- Dusjkabinett/badekar
- Fryser (innvendig/ utvendig)
- Innvendig rengjøring av skap og skuffer
- Exhaust hoods
- Rustfritt stål