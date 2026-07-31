Mini vinklet dyse, 60°, XS

Minivinklet dyse for bruk i små rom. Retter strålen 60° sidelengs. Stikker 57 mm ut sidelengs, lengde: 260 mm. Settet består av fire deler: 1 x unionsmutter 1 x forlengelsesstykke, 100 mm (5.321-971.0) 1 x vinkelstykke, 60° (5.321-972.0) 1 x dysespiss (5.321-977.0) Støtter så mange forlengelsesstykker som nødvendig. Albuefeste og dysestykke kan bestilles separat.