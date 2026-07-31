Mini vinklet dyse, 90°, XS
Minivinklet dyse for bruk i små rom. Retter strålen 90° sidelengs. Stikker 63 mm ut sidelengs, lengde: 240 mm. Settet består av fire deler: 1 x unionsmutter 1 x forlengelsesstykke, 100 mm (5.321-971.0) 1 x vinkelstykke, 90° (5.321-973.0) 1 x dysespiss (5.321-977.0) Støtter så mange forlengelsesstykker som nødvendig. Albuefeste og dysestykke kan bestilles separat.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|300 x 60 x 40