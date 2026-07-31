MJ 24 Håndholdt 5-i-1 Multi Jet Strålerør
Fleksibelt 5-i-1 multifunksjonelt strålerør for Kärcher håndholdte spylere. MJ 24 Håndholdt kan vaske med punktstråle, flatståle, tåkestråle,
Egenskaper og fordeler
5-i-1 strålerør
- Fem ulike stråler
Tidsbesparende
- Ingen behov for å bytte strålerør.
Rengjøring og vanning i ett
- Ingen behov for å bytte til hageslange og spraypistol.
Hard stråle
Skyllestråle
- Skylle vekk oppløst skitt.
Tåkestråle
- Vaske vekk støv og pollen fra planter samtidig som de får en dusj vann.
Quick Connect hurtigkobling
- Enkel og rask å bytte ut
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|423 x 58 x 60
Bruksområder
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Sykler
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
- Blomsterpotter- og krukker
- Vanning av planter
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