MJ 24 Håndholdt 5-i-1 Multi Jet Strålerør

Fleksibelt 5-i-1 multifunksjonelt strålerør for Kärcher håndholdte spylere. MJ 24 Håndholdt kan vaske med punktstråle, flatståle, tåkestråle,

Egenskaper og fordeler
5-i-1 strålerør
  • Fem ulike stråler
Tidsbesparende
  • Ingen behov for å bytte strålerør.
Rengjøring og vanning i ett
  • Ingen behov for å bytte til hageslange og spraypistol.
Hard stråle
Skyllestråle
  • Skylle vekk oppløst skitt.
Tåkestråle
  • Vaske vekk støv og pollen fra planter samtidig som de får en dusj vann.
Quick Connect hurtigkobling
  • Enkel og rask å bytte ut
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 423 x 58 x 60
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Sykler
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
  • Blomsterpotter- og krukker
  • Vanning av planter
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