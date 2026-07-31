Teknisk data

Farge svart Vekt (kg) 0,4 Vekt inkludert emballasje (kg) 0,4 Mål (L x B x H) (mm) 450 x 59 x 59

For eldre høytrykkspistoler produsert før 2010 (pistol M, 96, 97) kreves Adapter M (2.643-950.0)

¹⁾ Sammenlignet med vekten til den forrige Kärcher MJ 3-i-1 multistråleren.