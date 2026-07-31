MJ 4-in-1 K7
Egenskaper og fordeler
25 % vektreduksjon¹⁾
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|450 x 59 x 59
For eldre høytrykkspistoler produsert før 2010 (pistol M, 96, 97) kreves Adapter M (2.643-950.0)
¹⁾ Sammenlignet med vekten til den forrige Kärcher MJ 3-i-1 multistråleren.
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Bruksområder
- Kjøretøy
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- Hage- og steinmurer
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Gjerder
- Mindre husfasader
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Områder rundt hjem og hage