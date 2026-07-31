Møbelmunnstykket gir utmerkede rengjøringsresultater takket være den bevegelige undersiden og fire ekstra brede trådløftere, som sikrer optimal kontakt med overflaten under støvsuging. Dette gjør at smuss, og spesielt dyrehår, raskt og effektivt fjernes fra tekstiler i både bil og hjem. Møbelmunnstykket har en sjenerøs arbeidsbredde på 180 millimeter og passer til Kärcher Home & Garden våt- og tørrstøvsugere samt tekstilrensere.