MP 145 Multi-power strålerør

Strålerør med fem ulike stråletyper avhengig av hva som skal rengjøres. Rengjør alle typer overflater.

Velg mellom fem ulike innstillinger avhengig av rengjøringsoppgave. Innstillinger velges enkelt ved å vri på strålerøret, som er både tidsbesparende og brukervennlig. Passer til alle Kärcher høytrykkspylere K3 - K5.

Egenskaper og fordeler
5 innstillinger
  • 5-i-1: fem ulike innstillinger i én lanse
  • Ingen behov for å bytte strålerør.
Komfortabel å holde
  • Bedre håndtering.
Kontinuerlig justering
  • Trykket kan stilles med tanke på underlaget som skal rengjøres.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 447 x 57 x 57

Videoer

Bruksområder
  • Kjøretøy
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • Områder rundt hjem og hage
  • Hage- og steinmurer
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Gjerder
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.