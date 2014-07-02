MP 145 Multi-power strålerør
Strålerør med fem ulike stråletyper avhengig av hva som skal rengjøres. Rengjør alle typer overflater.
Velg mellom fem ulike innstillinger avhengig av rengjøringsoppgave. Innstillinger velges enkelt ved å vri på strålerøret, som er både tidsbesparende og brukervennlig. Passer til alle Kärcher høytrykkspylere K3 - K5.
Egenskaper og fordeler
5 innstillinger
- 5-i-1: fem ulike innstillinger i én lanse
- Ingen behov for å bytte strålerør.
Komfortabel å holde
- Bedre håndtering.
Kontinuerlig justering
- Trykket kan stilles med tanke på underlaget som skal rengjøres.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|447 x 57 x 57
Bruksområder
- Kjøretøy
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- Områder rundt hjem og hage
- Hage- og steinmurer
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Gjerder
