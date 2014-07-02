MP 180 Multi-power strålerør

Multi-power strålerør med 5 forskjellige innstillinger i én lanse: Rengjøring med kjemi, høytrykksstråle, roterende dyse, blyantstråle og lavtrykks viftestråle.

Multi-power strålerør med 5 forskjellige innstillinger i én lanse: Rengjøring med kjemi, høytrykksstråle, roterende dyse, blyantstråle og lavtrykks viftestråle. Innstillingene endres ved å vri på strålerøret. Dette innebærer at man ikke trenger å bytte strålerør for de ulike innstillingene. Dette multi-power strålerøret passer til alle Kärcher K7 høytrykksvaskere.

Egenskaper og fordeler
5 innstillinger
  • 5-i-1: fem ulike innstillinger i én lanse
  • Ingen behov for å bytte strålerør.
Komfortabel å holde
  • Bedre håndtering.
Kontinuerlig justering
  • Trykket kan stilles med tanke på underlaget som skal rengjøres.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 447 x 57 x 57

Videoer

Bruksområder
  • Kjøretøy
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • Områder rundt hjem og hage
  • Hage- og steinmurer
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Gjerder
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