Multi-power strålerør med 5 forskjellige innstillinger i én lanse: Rengjøring med kjemi, høytrykksstråle, roterende dyse, blyantstråle og lavtrykks viftestråle. Innstillingene endres ved å vri på strålerøret. Dette innebærer at man ikke trenger å bytte strålerør for de ulike innstillingene. Dette multi-power strålerøret passer til alle Kärcher K7 høytrykksvaskere.