Multi-power strålerør K3-K5
Med dette strålerøret skifter du enkelt mellom fem ulike stråletyper ved kun å vri på selve strålerøret. Tilpass stråletypen etter hva som skal vaskes, og rengjør alle typer overflater, fjern grov skitt, påfør og skyll av rengjøringsmiddel uten bytte av strålerør! For høytrykkspylere K 3-K 5.
Velg mellom fem ulike innstillinger avhengig av rengjøringsjobb: - Lavtrykks viftestråle for påføring av rengjøringsmiddel - Høytrykks viftestråle for normal vask og skylling/ forvask - Medium viftestråle for fjerning av rengjøringsmiddel - Rotojet/ dirtblaster for fjerning av fastsittende grov skitt (NB! Må ikke brukes på bil og andre skånsomme overflater!) - Blyantstråle
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (g)
|500