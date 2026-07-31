Multifunctional nozzle low-pressure

Egenskaper og fordeler
Tidsbesparende
Rengjøring og vanning i ett
Hard stråle
Tåkestråle
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 119 x 59 x 59
Bruksområder
  • Sykler
  • Telt/ Campingutstyr
  • Kjæledyr/ Hunder
  • Sko/ Turstøvler
  • Sportsutstyr som surfebrett, kajakk og paddleboard.
  • Barnevogner/ Triller
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
  • Blomsterpotter- og krukker