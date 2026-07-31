Multifunctional nozzle low-pressure
Egenskaper og fordeler
Tidsbesparende
Rengjøring og vanning i ett
Hard stråle
Tåkestråle
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|119 x 59 x 59
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Sykler
- Telt/ Campingutstyr
- Kjæledyr/ Hunder
- Sko/ Turstøvler
- Sportsutstyr som surfebrett, kajakk og paddleboard.
- Barnevogner/ Triller
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
- Blomsterpotter- og krukker