Myk børste VC

Rengjør sensitive overflater skånsomt og forsiktig: Den myke børsten er det ideelle tilbehøret for VC 4 Trådløs myHome, VC 6 Trådløs ourFamily og VC 7 Trådløs yourMax-enhetene.

Børsten imponerer med sin bredde og de vinklede, smale og ovale bustene og er derfor perfekt for rengjøring uten å etterlate spor og effektiv støvtørking av store, små og følsomme overflater.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 410 x 45 x 55