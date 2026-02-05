Myk børste VC
Rengjør sensitive overflater skånsomt og forsiktig: Den myke børsten er det ideelle tilbehøret for VC 4 Trådløs myHome, VC 6 Trådløs ourFamily og VC 7 Trådløs yourMax-enhetene.
Børsten imponerer med sin bredde og de vinklede, smale og ovale bustene og er derfor perfekt for rengjøring uten å etterlate spor og effektiv støvtørking av store, små og følsomme overflater.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|410 x 45 x 55