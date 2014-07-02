Nalgummi WV 2/ WV 5 280 mm

Ekstra nalgummi til våre vindusvaskere. Nalgummien må byttes ut når den er slitt for å unngå striper. Pakke med 2 stk. naler 280 mm.

Egenskaper og fordeler
Myk silikon
  • Stripefri rengjøring
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall (Stk) 2
Farge svart
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 280 x 5 x 45
Bruksområder
  • Glatte jevne overflater
  • Vinduer og glassflater
  • Speil
  • Fliser
  • Dusjkabinett/badekar
  • Arbeidsflater på kjøkkenet
  • Kondens
  • Solcellepaneler / Solcelleanlegg på balkong