Pelsrengjøringsbørste

For effektiv rengjøring av kjæledyrets pels.

Med pelsrengjøringsbørsten kan du enkelt børste sittende skitt av dyrets pels. Det myke gummimaterialet er fleksibelt og tilpasser seg dyret. Håndremmen kan justeres til forskjellige operatører.

Egenskaper og fordeler
Pelsbørste
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 131 x 83 x 50
Bruksområder
  • Kjæledyr/ Hunder