Pelsrengjøringsbørste
For effektiv rengjøring av kjæledyrets pels.
Med pelsrengjøringsbørsten kan du enkelt børste sittende skitt av dyrets pels. Det myke gummimaterialet er fleksibelt og tilpasser seg dyret. Håndremmen kan justeres til forskjellige operatører.
Egenskaper og fordeler
Pelsbørste
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|131 x 83 x 50
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Bruksområder
- Kjæledyr/ Hunder