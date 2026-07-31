Pet
Egenskaper og fordeler
Vaskebørste for kjæledyrDen spesialutviklede hundebørsten med silikonknopper fjerner selv inngrodd skitt fra pelsen.
KjeglestråleKjegledysen er ekstra skånsom og passer perfekt til forsiktig rengjøring av pels og skitne poter.
Mikrofiberklut
Tilbehørspose SC 1
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Fibersammensetning tekstil
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|220 x 220 x 100
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Kjæledyr/ Hunder
- Sykler
- Telt/ Campingutstyr
- Sko/ Turstøvler
- Sportsutstyr som surfebrett, kajakk og paddleboard.
- Barnevogner/ Triller
- For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
- Hage-, terrasse- og balkongmøbler
- Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
- Blomsterpotter- og krukker