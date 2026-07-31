Pet

Egenskaper og fordeler
Pet: Vaskebørste for kjæledyr
Vaskebørste for kjæledyr
Den spesialutviklede hundebørsten med silikonknopper fjerner selv inngrodd skitt fra pelsen.
Pet: Kjeglestråle
Kjeglestråle
Kjegledysen er ekstra skånsom og passer perfekt til forsiktig rengjøring av pels og skitne poter.
Pet: Mikrofiberklut
Mikrofiberklut
Tilbehørspose SC 1
Spesifikasjoner

Teknisk data

Fibersammensetning tekstil 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Farge svart
Vekt (kg) 0,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,8
Mål (L x B x H) (mm) 220 x 220 x 100
Bruksområder
  • Kjæledyr/ Hunder
  • Sykler
  • Telt/ Campingutstyr
  • Sko/ Turstøvler
  • Sportsutstyr som surfebrett, kajakk og paddleboard.
  • Barnevogner/ Triller
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®
  • Blomsterpotter- og krukker