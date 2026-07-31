Pet Box
Ideell for skånsom rengjøring av dyr. Optimalt tilpasset tilbehør egnet på rengjøring av dyrenes pels og poter.
Tilbehørsesken inneholder et strålemunnstykke som er spesielt egnet for rengjøring av dyr som f.eks. hunder, eller bare poter. Rengjøringsbørste som lett fjerner skitt fra dyrets pels og et håndkle som du kan bruke til å tørke dyrene med etter rengjøring og bading. Alt tilbehøret får plass i den medfølgende esken, som kan festes til den mobile spyleren.
Egenskaper og fordeler
Kjeglestråle
Pelsbørste
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Fibersammensetning tekstil
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|229 x 221 x 108
Scope of supply
- Oppbevaringsboks
- Pelsbørste
- Håndkle
- Kjeglestråle
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Bruksområder
- Kjæledyr/ Hunder