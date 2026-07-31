Tilbehørsesken inneholder et strålemunnstykke som er spesielt egnet for rengjøring av dyr som f.eks. hunder, eller bare poter. Rengjøringsbørste som lett fjerner skitt fra dyrets pels og et håndkle som du kan bruke til å tørke dyrene med etter rengjøring og bading. Alt tilbehøret får plass i den medfølgende esken, som kan festes til den mobile spyleren.