Det ideelle alternativet for høytrykksspyleren din uten servostyringsfunksjon: Vår PowerControl-sprøytelanse 027 med patentert powerdyseform for å øke rengjøringseffekten med opptil 40 prosent har en trinnløs og brukervennlig trykkjustering innen brukerens direkte rekkevidde. På denne måten kan du presist koordinere rengjøringseffekten og rengjøringsoppgaven under påføringen. Rengjøringsmiddel kan påføres målrettet via en integrert lavtrykksmodus. For å optimalisere resultatet ytterligere støtter den også justering av sprøytenivået, noe som sikrer riktig arbeidsvinkel hver gang.