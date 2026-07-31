PowerControl sprøytelanse 027
PowerControl-sprøytelansen med dysestørrelse 027 muliggjør trinnløs justering av trykket direkte i gripeområdet og dermed en nøyaktig tilpasning av effekten til den respektive oppgaven.
Det ideelle alternativet for høytrykksspyleren din uten servostyringsfunksjon: Vår PowerControl-sprøytelanse 027 med patentert powerdyseform for å øke rengjøringseffekten med opptil 40 prosent har en trinnløs og brukervennlig trykkjustering innen brukerens direkte rekkevidde. På denne måten kan du presist koordinere rengjøringseffekten og rengjøringsoppgaven under påføringen. Rengjøringsmiddel kan påføres målrettet via en integrert lavtrykksmodus. For å optimalisere resultatet ytterligere støtter den også justering av sprøytenivået, noe som sikrer riktig arbeidsvinkel hver gang.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Farge
|antrasitt
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,1
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