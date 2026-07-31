PowerControl sprøytelanse 034

Trinnløs trykkjustering under drift direkte i operatørens gripeområde, spesielt for maskiner uten servostyringsfunksjon. Rengjøringsytelsen kan tilpasses den respektive oppgaven på et øyeblikk. Lavtrykksmodus for påføring av rengjøringsmiddel og justering av strålenivået avrunder produktet.

Med vår PowerControl-sprøytelanse 034 kan du tilpasse rengjøringseffekten til høytrykksspyleren trinnløst til den aktuelle oppgaven når som helst. Enten du trenger mer eller mindre trykk: Den patenterte Kärcher Power-dyseformen øker rengjøringseffekten med rundt 40 prosent. Trykkjusteringen er lett tilgjengelig og er svært enkel å betjene under arbeidet. For målrettet påføring av rengjøringsmidler er det integrert en lavtrykksmodus, mens justeringen av sprøytenivået garanterer riktig arbeidsvinkel.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Farge antrasitt
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,2

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