PowerControl sprøytelanse 034
Trinnløs trykkjustering under drift direkte i operatørens gripeområde, spesielt for maskiner uten servostyringsfunksjon. Rengjøringsytelsen kan tilpasses den respektive oppgaven på et øyeblikk. Lavtrykksmodus for påføring av rengjøringsmiddel og justering av strålenivået avrunder produktet.
Med vår PowerControl-sprøytelanse 034 kan du tilpasse rengjøringseffekten til høytrykksspyleren trinnløst til den aktuelle oppgaven når som helst. Enten du trenger mer eller mindre trykk: Den patenterte Kärcher Power-dyseformen øker rengjøringseffekten med rundt 40 prosent. Trykkjusteringen er lett tilgjengelig og er svært enkel å betjene under arbeidet. For målrettet påføring av rengjøringsmidler er det integrert en lavtrykksmodus, mens justeringen av sprøytenivået garanterer riktig arbeidsvinkel.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Farge
|antrasitt
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,2
Videoer
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.