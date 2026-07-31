PowerControl sprøytelanse 038

Trinnløs trykkjustering under drift direkte i operatørens gripeområde, spesielt for maskiner uten servostyringsfunksjon. Rengjøringsytelsen kan tilpasses den respektive oppgaven på et øyeblikk. Lavtrykksmodus for påføring av rengjøringsmiddel og justering av strålenivået avrunder produktet.

Med den patenterte Kärcher Power-dyseformen som øker rengjøringseffekten med rundt 40 prosent, overbeviser vår PowerControl-sprøytelanse 038 som et alternativ til maskiner med servostyringsfunksjon. Du kan tilpasse rengjøringseffekten til den faktiske oppgaven uten å avbryte arbeidet ved hjelp av den trinnløse trykkjusteringen. Rengjøringsmidler påføres via den spesielle lavtrykksmodusen, mens den optimale arbeidsvinkelen velges ved hjelp av den integrerte sprøytenivåjusteringen. Kontrollen er innen rekkevidde og er svært enkel å betjene.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Farge antrasitt
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,1

Videoer

Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.