PowerControl sprøytelanse 042
Vår PowerControl-sprøytelanse med dysestørrelse 042 muliggjør passende rengjøringseffekt for hver rengjøringsoppgave. Trinnløs og presis trykkjustering rett innen rekkevidde.
Så mye som nødvendig, så lite som mulig: Med den trinnløse trykkjusteringen på vår PowerControl-sprøytelanse 042 kan du nå optimalt tilpasse rengjøringseffekten til den respektive rengjøringsoppgaven uten å avbryte arbeidet. Ergonomisk plassert innen rekkevidde er tilpasninger svært enkle å gjøre. For ytterligere optimalisering øker den patenterte Kärcher-powerdyseformen rengjøringseffekten med rundt 40 prosent. En spesiell lavtrykksmodus muliggjør målrettet påføring av rengjøringsmidler, og arbeidsvinkelen kan også enkelt justeres med den innovative spraynivåjusteringen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Farge
|antrasitt
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,1
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