PowerControl sprøytelanse 042

Vår PowerControl-sprøytelanse med dysestørrelse 042 muliggjør passende rengjøringseffekt for hver rengjøringsoppgave. Trinnløs og presis trykkjustering rett innen rekkevidde.

Så mye som nødvendig, så lite som mulig: Med den trinnløse trykkjusteringen på vår PowerControl-sprøytelanse 042 kan du nå optimalt tilpasse rengjøringseffekten til den respektive rengjøringsoppgaven uten å avbryte arbeidet. Ergonomisk plassert innen rekkevidde er tilpasninger svært enkle å gjøre. For ytterligere optimalisering øker den patenterte Kärcher-powerdyseformen rengjøringseffekten med rundt 40 prosent. En spesiell lavtrykksmodus muliggjør målrettet påføring av rengjøringsmidler, og arbeidsvinkelen kan også enkelt justeres med den innovative spraynivåjusteringen.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Farge antrasitt
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,1

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