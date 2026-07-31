Så mye som nødvendig, så lite som mulig: Med den trinnløse trykkjusteringen på vår PowerControl-sprøytelanse 042 kan du nå optimalt tilpasse rengjøringseffekten til den respektive rengjøringsoppgaven uten å avbryte arbeidet. Ergonomisk plassert innen rekkevidde er tilpasninger svært enkle å gjøre. For ytterligere optimalisering øker den patenterte Kärcher-powerdyseformen rengjøringseffekten med rundt 40 prosent. En spesiell lavtrykksmodus muliggjør målrettet påføring av rengjøringsmidler, og arbeidsvinkelen kan også enkelt justeres med den innovative spraynivåjusteringen.