Pulverlakkert veggfeste

Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykksslange) Kärcher HD slangestikksystem

Svingbar holder for automatisk veggmontering av slangetrommel. For maksimal aksjonsradius og fleksibilitet for høytrykksslange. Roterbar 120°. Galvanisert stål. Passer til 6.392-106.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Vekt inkludert emballasje (kg) 2
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