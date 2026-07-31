Pumpekopling med inkludert tilbakeslagsventil, liten
Vakuumsikker kopling. For pumper med G1-gjenger (33,3 mm) og 3/4" og 1" slanger.
Egenskaper og fordeler
Koblingsdel
Roterbar gjenge
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjengestørrelse
|G1
|Farge
|svart
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|41 x 65 x 41
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder
- For bruk i oversvømte områder
- For vannskader av hus og kjeller ved f.eks. lekkasje