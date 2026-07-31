Pumpekopling med inkludert tilbakeslagsventil, liten

Vakuumsikker kopling. For pumper med G1-gjenger (33,3 mm) og 3/4" og 1" slanger.

Egenskaper og fordeler
Koblingsdel
Roterbar gjenge
Spesifikasjoner

Teknisk data

Gjengestørrelse G1
Farge svart
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 41 x 65 x 41
Bruksområder
  • Pumping av vann fra f.eks. sisterner, brønner og andre vannkilder
  • For bruk i oversvømte områder
  • For vannskader av hus og kjeller ved f.eks. lekkasje