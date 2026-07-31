Punktstrålemunnstykke

For enkel rengjøring av områder som er vanskelig å nå fram til. For bruk med rundbørste. Rundbørsten har mange brukermuligheter på f.eks. kjøkken, bad og WC.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 180 x 50 x 40

Videoer

Bruksområder
  • Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
  • Tepper
  • Persienner/rullegardiner
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