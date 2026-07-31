Punktstrålemunnstykke
For enkel rengjøring av områder som er vanskelig å nå fram til. For bruk med rundbørste. Rundbørsten har mange brukermuligheter på f.eks. kjøkken, bad og WC.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|180 x 50 x 40
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Bruksområder
- Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
- Tepper
- Persienner/rullegardiner
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