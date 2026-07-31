Praktisk verktøy for rengjøring av tørrisblåsesystemer i Liquid-to-Pellet-prosessen fra Kärcher. Ringnøkkelen løsner lokkene på CO2-flasken og fungerer samtidig som feste av CO2-slangen til CO2-flasken. Nøkkelen plasseres på sylindertilkoblingen til isblåseren for enkel transport og for å sikre mot tap.