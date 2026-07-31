RM-injektor for høy-og lavtrykk

Tilsetter kjemikalie på høy- og lavtrykkstrinnet uavhengig av maskin. Dosering opp til 15%

Vaskemiddelinjektor for uavhengig dosering av høyt og lavt trykk. Maksimal dosering ca. 15 %.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,7
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