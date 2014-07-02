Rørrengjøringsdyse 050, 3x30°, 30 mm

Rørerengjøringsdyse med innvendige gjenger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Med ulike stråleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, dm 30mm).

Rørrengjøringsdyse med innvendig gjenge, 30 mm diameter. Dysen har forskjellige dyseretninger for miljøvennlig rengjøring av tette avløp og rør. De tre dysestrålene er vippet bakover i en vinkel på 30° slik at dysen og slangen kan bevege seg fritt gjennom røret. Rørrengjøringsdyse med R 1/8"-kobling for tilkobling til rørrengjøringsslange.

Egenskaper og fordeler
Tre bakovervendte stråler sørger for optimal fremdrift
  • Dyse og rørrengjøringsslange beveger seg automatisk på innsiden av røret.
Tilkobling: 1/8"
  • Kompatibel med våre rørrengjøringsslanger.
Ytre diameter: 30 mm
  • Egnet for rør med en indre diameter fra 40 mm.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter (mm) 30
Dysestørrelse ( ) 50
Gjenger R 1/8"
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter