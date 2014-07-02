Rørrengjøringsdyse med innvendig gjenge, 16 mm diameter. Dysen har forskjellige dyseretninger for miljøvennlig rengjøring av tette avløp og rør. Tre dysestråler som er vippet bakover i en vinkel på 30°, lar dysen og slangen bevege seg fritt gjennom røret. Rørrengjøringsdyse med R 1/8"-kobling for tilkobling til rørrengjøringsslange.