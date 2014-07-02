Rørrengjøringsdyse med innvendig gjenge, 16 mm diameter. Dysen har forskjellige dyseretninger for miljøvennlig rengjøring av tette avløp og rør. Tre av de fire dysedysene er vippet bakover i en vinkel på 30°, én er forovervendt. Dette gjør at dysen og slangen kan bevege seg gjennom røret. Rørrengjøringsdyse med R 1/8"-kobling for tilkobling til rørrengjøringsslange.