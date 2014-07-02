Rørrengjøringsdyse
Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljÃ¸vennelig renhold av blokkerte dreneringsrÃ¸r og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i rÃ¸ret. 1x forover, 3x30Â° bakover, Diaâ€š 16 mm
Rørrengjøringsdyse med innvendig gjenge, 16 mm diameter. Dysen har forskjellige dyseretninger for miljøvennlig rengjøring av tette avløp og rør. Tre av de fire dysedysene er vippet bakover i en vinkel på 30°, én er forovervendt. Dette gjør at dysen og slangen kan bevege seg gjennom røret. Rørrengjøringsdyse med R 1/8"-kobling for tilkobling til rørrengjøringsslange.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter (mm)
|16
|Dysestørrelse ( )
|65
|Gjenger
|R 1/8"