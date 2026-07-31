Den innovative og kraftige turbodyseen for rørrensing (Ø 30 mm) kombinerer fordelene til en turbodyse med egenskapene til rørrengjøringsdyser. Den roterende blyantstrålen på den roterende dysen er vippet fremover og fjerner selv det mest gjenstridige smusset. De tre dysene, som er vippet bakover i en vinkel på 30°, sikrer den nødvendige fremoverbevegelsen og garanterer enkel håndtering.