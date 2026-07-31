rørrengjøringsnde turbodyse D30/060
Den fremovervendte, roterende blyantstrålen fjerner selv det mest gjenstridige smusset. De tre bakovervendte dysene sikrer den nødvendige fremoverbevegelsen, samt praktisk håndtering.
Den innovative og kraftige turbodyseen for rørrensing (Ø 30 mm) kombinerer fordelene til en turbodyse med egenskapene til rørrengjøringsdyser. Den roterende blyantstrålen på den roterende dysen er vippet fremover og fjerner selv det mest gjenstridige smusset. De tre dysene, som er vippet bakover i en vinkel på 30°, sikrer den nødvendige fremoverbevegelsen og garanterer enkel håndtering.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter (mm)
|30
|Dysestørrelse ( )
|60
|Gjenger
|R 1/8"
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
Videoer
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
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