Rørrengjøringsslange, 20 m
Meget fleksibel høytrykksslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse). DN 6, 20 meter.
20 m fleksibel høytrykksslange (DN 6) for rengjøring av rør (gjenget tilkobling for R 1/8 dyse).
Egenskaper og fordeler
Svært fleksibel PVC-høytrykksslange
- Ultralett og optimal håndtering.
- Trykkbestandig opptil 120 bar.
Tilkobling: 1/8"
- Kompatibel med dyser for rengjøring av rør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. trykk (bar)
|140
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Lengde (m)
|20
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,7
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