rørrengjøringsslange, DN 6, 20 m, maks. 120 bar

Meget fleksibel høytrykksslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)

20 m fleksibel høytrykksslange (DN 6) for rengjøring av rør (gjenget tilkobling for R 1/8 dyse).

Egenskaper og fordeler
Svært fleksibel PVC-høytrykksslange
  • Ultralett og optimal håndtering.
  • Trykkbestandig opptil 120 bar.
Tilkobling: 1/8"
  • Kompatibel med dyser for rengjøring av rør.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks. trykk (bar) 140
Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Lengde (m) 20
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,7
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