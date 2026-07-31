Denne innovative og kraftige rørrenser turbodysen (Ø 30 mm) kombinerer fordelene med en turbodyse med egenskapene til rørrensedyser. Punktstrålen fra rotasjonsdysen er vinklet forover og tar knekken på selv det mest inngrodde smusset. De tre dysene, som er vinklet 30° bakover, sikrer nødvendig fremdrift og garanterer enkel håndtering.