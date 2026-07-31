Rørrenser Turbodyse D30/090
En forovervinklede roterende punktstrålen fjerner selv det mest gjenstridige smuss. De tre bakovervinklede strålene sørger for nødvendig fremdrift og enkel håndtering.
Denne innovative og kraftige rørrenser turbodysen (Ø 30 mm) kombinerer fordelene med en turbodyse med egenskapene til rørrensedyser. Punktstrålen fra rotasjonsdysen er vinklet forover og tar knekken på selv det mest inngrodde smusset. De tre dysene, som er vinklet 30° bakover, sikrer nødvendig fremdrift og garanterer enkel håndtering.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter (mm)
|30
|Dysestørrelse ( )
|90
|Gjenger
|R 1/8"
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
Videoer
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.