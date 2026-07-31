Roterende vaskebørste for maskiner < 1000 l/t, naturbørster

For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 x 1,5, utskiftbar børsteinnsats).