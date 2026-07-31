Roterende vaskebørste for maskiner > 1000 l/t, nylonbørster
For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mer enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 x 1,5, utskiftbar børsteinnsats).
Egenskaper og fordeler
Roterende vaskebørste
- Krever ikke ekstra motor for drift av børste.
- Kompakt og lett.
Nylonbust
- Overflater beskyttes.
Rotasjon gir høy mekanisk rengjøringskraft
- Utmerket rengjøringsytelse.
- Raskere rengjøringstid sammenlignet med vanlige vaskebørster.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|1000 - 1300
|Materiale
|Nylon
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt (kg)
|1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|300 x 200 x 100
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