Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, naturbust
For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 x 1,5, utskiftbar børsteinnsats).
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|500 - 800
|Materiale
|Naturlig hår
|Tilslutningsgjenger
|M 18
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,1
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