Roterende vaskebørste for maskiner med > 800 l/h, naturbust

For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mer enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 x 1,5, utskiftbar børsteinnsats).

Spesifikasjoner

Teknisk data

Gjennomstrømning (l/t) 900 - 1300
Materiale Naturlig hår
Tilslutningsgjenger M 18
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,1
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