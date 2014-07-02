Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, nylonbust

For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 x 1,5, utskiftbar børsteinnsats).

Egenskaper og fordeler
Roterende vaskebørste
  • Krever ikke ekstra motor for drift av børste.
  • Kompakt og lett.
Kobles til spraylanse (Kobling M 18 x 1,5)
  • Enkel og robust.
Nylonbust
  • Overflater beskyttes.
Rotasjon gir høy mekanisk rengjøringskraft
  • Utmerket rengjøringsytelse.
  • Raskere rengjøringstid sammenlignet med vanlige vaskebørster.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Gjennomstrømning (l/t) 500 - 800
Materiale Nylon
Tilslutningsgjenger M 18
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,1
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