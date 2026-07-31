Denne spesialadapteren muliggjør intensiv rengjøring med Kärcher tørrisblåsesystemer i Liquid-to-Pellet-prosessen, også ved bruk av CO2-flasker. Mens resttrykkventiler begrenser mengden CO2 og kan redusere rengjøringseffekten, sørger adapteren for at den nødvendige mengden CO2 strømmer inn i maskinen til enhver tid. Dermed kan rengjøringseffekten økes.