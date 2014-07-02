Rullebørste, hard, rød, CV 30/1
Hard børstevalse med en lengde på 277 mm og røde polyamidbørstehår for alle CV 30/1 støvsugere med oppreist børste fra Kärcher.
Børstevalse på 277 mm for alle CV 30/1 støvsugere med oppreist børste. Valsen er utstyrt med harde, røde 10 mm polyamidbørstehår og er perfekt for rengjøring av for eksempel nålefiltgulvbelegg. Børstehårdiameter: 0,30 mm.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Børstelengde (mm)
|277
|Hardhetsgrad
|Hard
|Antall (Stk)
|1
|Farge
|Rød
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|275 x 65 x 65
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