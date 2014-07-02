Rullebørste, standardbørstehår, svart

Myk rullebørste med en lengde på 508 mm og standard svarte polyamidbørstehår for alle vanlige bruksområder.

Børstevalse med en lengde på 508 mm. Valsen er utstyrt med svarte 29 mm plastbørstehår. Børstehårdiameter: 0,30 mm. Vær oppmerksom på at det kreves to børster for rengjøring.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Børstelengde (mm) 508
Hardhetsgrad middels hard
Antall (Stk) 1
Farge svart
Vekt (kg) 0,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,1
Mål (L x B x H) (mm) 515 x 100 x 100
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