Rullebørste, standardbørstehår, svart
Myk rullebørste med en lengde på 508 mm og standard svarte polyamidbørstehår for alle vanlige bruksområder.
Børstevalse med en lengde på 508 mm. Valsen er utstyrt med svarte 29 mm plastbørstehår. Børstehårdiameter: 0,30 mm. Vær oppmerksom på at det kreves to børster for rengjøring.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Børstelengde (mm)
|508
|Hardhetsgrad
|middels hard
|Antall (Stk)
|1
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|515 x 100 x 100