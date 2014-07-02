Rullebørste, standardbørstehår, svart, CV 30/1

Myk børsterull med en lengde på 277 mm og svarte standard polyamidbørstehår for alle CV 30/1 støvsugere med oppreist børste fra Kärcher.

Børstevalse på 277 mm for alle CV 30/1 støvsugere med oppreist børste. Valsen er utstyrt med myke, svarte 10 mm polyamidbørstehår. Børstehårdiameter: 0,25 mm.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Børstelengde (mm) 277
Hardhetsgrad middels hard
Antall (Stk) 1
Farge svart
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 277 x 61 x 61
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