Rullebørste, standardbørstehår, svart, CV 38/1, 38/2
Myk børsterull med en lengde på 356 mm og svarte standard polyamidbørstehår for alle CV 38/1 og CV 38/2 støvsugere med oppreist børste fra Kärcher.
Børstevalse på 356 mm for alle CV 38/1 og CV 38/2 oppreiste støvsugere med børste. Valsen er utstyrt med myke, svarte 10 mm polyamidbørstehår. Børstehårdiameter: 0,25 mm.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Børstelengde (mm)
|356
|Hardhetsgrad
|middels hard
|Antall (Stk)
|1
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|356 x 61 x 61