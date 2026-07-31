Perfekt for effektiv rengjøring av komponenter, sprøytestøpeformer eller til og med robotgressklippere med tørrisblåsesystemer. Den lange, runde stråledysen i robust rustfritt stål og aluminium muliggjør spesielt slipende bruk og fjerner enkelt kraftig smuss og belegg forårsaket av oljer, fett, smøremidler eller sot. Det tilhørende hurtigbyttesystemet sørger for enkel, rask og komfortabel håndtering av dysen.