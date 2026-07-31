Rund sprøytedyse, lang, diameter 3 mm
Lang, rundstråledyse for tørrisrengjøringssystemer fra Kärcher. For slipende bruksområder, som fjerning av gjenstridige belegg, maling, olje eller sot. Med hurtigbyttesystem.
Perfekt for effektiv rengjøring av komponenter, sprøytestøpeformer eller til og med robotgressklippere med tørrisblåsesystemer. Den lange, runde stråledysen i robust rustfritt stål og aluminium muliggjør spesielt slipende bruk og fjerner enkelt kraftig smuss og belegg forårsaket av oljer, fett, smøremidler eller sot. Det tilhørende hurtigbyttesystemet sørger for enkel, rask og komfortabel håndtering av dysen.
Egenskaper og fordeler
Lang, kraftig stråle
- Høy ytelse resulterer i enkel fjerning av ekstremt gjenstridige avleiringer også.
- Svært lavt forbruk av trykkluft og CO₂.
Hurtigkoblingssystem
- Svært enkel å håndtere og variabelt oppsett.
Robust og slitesterk design.
- Høykvalitets design laget av rustfritt stål og aluminium.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
Videoer
Bruksområder
- Rengjøring av støpeformer og støpeverktøy
- For rengjøringsmaskiner, motorkomponenter, former og tetningsflater
- For fjerning av lakk fra maskinkomponenter.
- For rengjøring av hageverktøy og robotgressklippere