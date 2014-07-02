Sandvaskesett med mengderegulering
Gjør høytrykkstrålen til et effeltivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.
Tilbehøret kobles til lansen. Ta av dysen, og fest sandvaskeutstyret direkte på lansen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|M22 x 1,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 1040 B
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 DE
- HD 22/15-4 Cage Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 6/15 C
- HD 6/16-4 MX
- HD 7/10 CX F
- HD 7/10 CXF
- HD 7/15 G
- HD 7/17-4 Cage Classic
- HD 7/18 C
- HD 7/20
- HD 801 B
- HD 801 B Cage
- HD 9/18 M
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 901 B
- HDS -E 8/16-4M 24KW
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4M 60Hz
- HDS 1000 DE (Diesel)
- HDS 1195-4 S Eco
- HDS 1195-4 SX Eco
- HDS 12/18 -4SX
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 S 60 Hz
- HDS 13/20 -4SX
- HDS 13/20 -4SX *EU-II
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 2000 SUPER - 400V
- HDS 2000 Super
- HDS 5.0/30-4 S Ec
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 550 C
- HDS 558 C Eco
- HDS 558 CSX Eco
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 7/16 C
- HDS 798 CSX
- HDS 8/16-4E 12kW
- HDS 8/16-4E 24kW
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4M
- HDS 801 B
- HDS 801 Bensin
- HDS 801 E 12 KW
- HDS 801 E 24 KW
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/18-4M
- HDS 995-4 M Eco
- HDS Super M Eco
- HDS Super MX Eco
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- Xpert-HD 7170
- Xpert-HD 7170 X
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.