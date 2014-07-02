Sandvaskesett uten mengderegulering

Gjør høytrykkstrålen til et effeltivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.

Fjerning av maling, rust og belegg gjort enkelt: Kärcher våtblåsingstilbehør med mengdekontroll for tilsetning av blåsemiddel i høytrykksstrålen. Våtblåsingstilbehøret passer på lansen (erstatter høytrykksdyse). Med mengdekontroll.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,3
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.