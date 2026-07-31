Scrambler, L2P
Scrambleren knuser tørrispelletene til mindre partikler. Dette gjør at delikate overflater kan rengjøres skånsomt.
Scrambleren knuser tørrispelletene til mindre partikler. Dette gjør at delikate overflater kan rengjøres skånsomt. Scrambleren er montert direkte mellom maskinen og sprøyteslangen. På den måten er den ikke i veien for håndtering med jetpistolen. Knusegraden kan justeres individuelt takket være utskiftbare skjæreplater.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt (g)
|450
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|135 x 45 x 45