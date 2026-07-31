Scrambleren knuser tørrispelletene til mindre partikler. Dette gjør at delikate overflater kan rengjøres skånsomt. Scrambleren er montert direkte mellom maskinen og sprøyteslangen. På den måten er den ikke i veien for håndtering med jetpistolen. Knusegraden kan justeres individuelt takket være utskiftbare skjæreplater.