Sett med EasyFix mikrofibertrekk til gulvmunnstykke
EasyFix mikrofibertrekk til gulvmunnstykke. Fester seg enkelt til gulvmunnstykket og er enkelt å bytte.
Egenskaper og fordeler
Mikrofiber i høy kvalitet
- Optimal smussløsning og et høyt nivå av smussopptak for grundige rengjøringsresultater på alle harde overflater.
- Kan vaskes i maskin på 60 °C uten skyllemiddel.
Praktisk borrelåssystem
- Enkelt å feste gulvvaskekluten på gulvmunnstykket ved kun å trykke ned.
- Gulvkluten sitter godt, og løsner ikke under rengjøring.
Fotlapp på gulvklut
- Du slipper å komme i kontakt med skitten
Gulvkluten dekker hele gulvmunnstykket perfekt.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Hvit
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 112 x 18
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Bruksområder
- Harde gulv
- Veggfliser